Oddo: “Milan, che rimpianti. Nel secondo tempo occasioni clamorose”

Ieri sera il Milan ha pareggiato 0-0 con il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, nella seconda partita del girone di Champions League . Nonostante le diverse occasioni create, la squadra di Pioli non è riuscita a concretizzare, trovando così il secondo pareggio consecutivo in Europa .

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Massimo Oddo ha parlato della prestazione del Milan. Sui rimpianti per il risultato : " Abbastanza , perché non ha incontrato una squadra irresistibile e ha avuto qualche occasione, nel secondo tempo anche di abbastanza clamorose ".

Ora la squadra rossonera è terza con 2 punti. La prossima partita sarà contro il PSG, secondo a quota 3 punti : "Con il PSG può succedere di tutto. La squadra francese è molto forte, il Milan è in costruzione, ma può succedere di tutto ".

