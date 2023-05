Ochoa nel mirino per la prossima stagione: Salernitana contraria

Il mercato non dorme mai. Nemmeno in una fase delicata della stagione come questa. Il Milan punta Ochoa...

Redazione Il Milanista

El MemoOchoa sarebbe finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Il portiere messicano è arrivato in Italia a gennaio e ha già rubato gli occhi di tutti.

Prestazioni top le sue — In questi mesi alla Salernitana ha compiuto interventi prodigiosi in lungo e in largo in questi mesi. Nonostante l'età avanzata ha dichiarato di voler continuare per rincorrere i prossimi Mondiali. Giocarli con il suo Messico lo farebbe entrare dritto dritto nella storia.

Il Milan vuole Ochoa — Visto e considerato il suo rendimento, il Milan lo avrebbe messo nel mirino in vista della prossima stagione. Non per consegnargli la maglia da portiere, visto che Mike Maignan resta intoccabile. Bensì per avere un secondo portiere affidabile. Antonio Mirante e Cyprian Tatarusanu non verranno confermati. Marco Sportiello dell'Atalanta è sempre in stand-by. Così ecco che il Milan non vuole farsi cogliere impreparato.

Non solo l'Inter su Ochoa — Su Ochoa si sarebbero fatte sotto anche Inter e AEK Atene. La Salernitana non ha nessuna intenzione di perdere Ochoa e di conseguenza sta lavorando al suo rinnovo. Ricordiamo che il contratto del portiere messicano scade il 30 giugno. <<<Incontro tra il sindaco di Milano e le società di Milan e Inter per lo stadio: ecco le ultime!>>>

di Sergio Poli