San Siro, Sala incontra Milan e Inter: si vuole sbloccare la situazione

Da mesi non si fa altro che discutere del futuro di San Siro. Non è ancora chiaro quale sarà il destino dell’impianto milanese, se verrà abbattuto o se verrà restaurato. La cosa certa è che Milane Inter vorrebbero entrambe uno stadio nuovo, all’avanguardia e soprattutto di proprietà. Dopo un accordo iniziale, negli ultimi mesi il Milan ha deciso di staccarsi dal club nerazzurro e di portare avanti il suo progetto. Tuttavia non vi è ancora nulla di ufficiale, con la situazione che potrebbe cambiare da un momento all’altro.