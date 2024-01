Nuovo stadio Milan, confermato impianto da 70 mila posti

Sono stati realizzati dei notevoli passi in avanti per quanto riguarda la creazione del nuovo stadio del Milan a San Donato

Finalmente si vedono dei passi in avanti per quanto riguarda il progetto del nuovo stadiodel Milan a San Donato. Entro dieci giorni la giunta del Comune darà il via alla proposta di variante urbanistica presentata a settembre dalla SportLifeCity.

L’idea è di iniziare i lavori tra un anno e mezzo o al massimo due. L’amministrazione ha avviato i contatti con i sindaci dei Comuni limitrofi, per fare in modo che lo stadio sia un’occasione di rilancio per tutta la zona. Nel frattempo è stata confermata l’idea di realizzare un impianto da 70 mila posti.

Queste le parole dell’assessore alle Opere pubbliche di San Donato Massimiliano Mistretta all’ANSA: “Adesso approveremo questa delibera in giunta, poi ci sarà un passaggio in Consiglio comunale. Nel frattempo apriremo un percorso partecipativo con i cittadini per informare la comunità e cogliere le loro istanze sul progetto".

