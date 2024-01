News Milan / Boom Conte, arriva l’annuncio improvviso: “Ha deciso!”

Il Milan sta affrontando un periodo decisamente caldo, tra partite e il calciomercato di gennaio che sta vedendo il club rossonero ancora una volta protagonista importante. Ma intanto in Via Aldo Rossi si guarda anche in avanti e al futuro. I dirigenti milanisti infatti stanno già pianificando in vista della prossima stagione che - salvo clamorosi colpi di scena - non vedrà più Stefano Pioli alla guida della squadra. Un cambio al timone sembra l'epilogo più scontato e naturale. Tanto che circolano già da tempo i nomi dei possibili successori di Pioli sulla panchina del Milan.