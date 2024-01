Italiano: “Atalanta e Milan forti entrambe, Coppa Italia nostro obiettivo”

Il tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria contro il Bologna, ora attende in semifinale la vincente tra Milan e Atalanta. Le sue parole

Dopo la vittoria Empoli , il Milan stasera tornerà in campo per un appuntamento importante. Alle 21 i rossoneri affronteranno l' Atalanta a San Siro, nel match dei quarti di finale di Coppa Italia .

La vincente di questa sfida affronterà in semifinale la Fiorentina . Ieri infatti i viola hanno passato il turno al Franchi, battendo il Bologna ai calci di rigore , dopo lo 0-0 maturato tra regolamentari e supplementari.

Dopo la partita, Vincenzo Italiano ha parlato a Canale 5 della prossima avversaria. Le parole del tecnico viola: "Il primo anno abbiamo incontrato la Juventus e in due partite non siamo riusciti a metterla in difficoltà. Lo scorso anno con la Cremonese è andata meglio. Adesso vediamo. Atalanta e Milan sono forti entrambe. Abbiamo dato un segnale, la Coppa Italia è un nostro obiettivo".