Nuovo Stadio di Milano, Scaroni: ‘La Giunta ha tempo fino a maggio’

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ai microfoni dell'Ansa è intervenuto sulla questione legato al Nuovo Stadio di Milano

"La giunta si è presa del tempo per valutare che i club abbiano la necessaria forza finanziaria. C'è ancora tempo, almeno fino a fine maggio per dare una risposta. Da parte della giunta Sala c'è consenso per vedere il progetto realizzato finalmente realizzato. L'opposizione, invece, mi sembra che stia spingendo per completare tutto l'iter. Il nuovo impianto sportivo per la città potrebbe essere anche un incentivo, una spinta per Milano, che è stata colpita duramente dal Covid. Credo che possa essere una cosa davvero molto bella. Inoltre va ricordato che lo stadio è fondamentale per tornare nell’elite del calcio europeo".