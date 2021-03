Milan, un attacco che si tinge di azzurro. Belotti, ma non solo

Il Milan ha messo nel mirino Andrea Belotti, ma non è l'unico azzurro che ha attirato l'attenzione della dirigenza del club meneghino

Se per Donnarumma e Calhanoglu la situazione per il momento è abbastanza complicata, per Ibrahimovic invece è tutto differente. Il suo futuro sarà deciso più avanti, si vuole prendere il suo tempo Ibra, vuole vedere che risposte darà il suo fisico, anche perché parteciperà al prossimo Europeo. Il Milan però non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui lo svedese decidesse di andare via o appendere gli scarpini al chiodo. Dalla Spagna arrivano notizia clamorose Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero pensando al possibile arrivo di Ciro Immobile a Milanello.

Notizie riportate dal portale Fichajes.net, anche se arrivare al bomber biancoceleste non sarà semplice. Servirà un'offerta davvero convincete, si parte da almeno 40 milioni di euro, per far sedere al tavolo delle trattative il presidente Lotito. Per sostituire Ibrahimovic servono certezze e l'attaccante della Nazionale è sicuramente uno dei migliori attaccanti della Serie A e non solo, perché l'anno scorso ha contesto e vinto la scarpa d'oro europea, strappandola a Robert Lewandowski. Il nome di Ciro Immobile non è il solo accostato alla società meneghina, poche settimane fa è stato il turno di Andrea Belotti. Una cosa è certa: senza Ibrahimovic, il Milan ha intenzione di fare le cose in grande.