Atletico Madrid-Milan, Ibrahimovic insegue un nuovo record

Ecco le quote di Atletico Madrid-Milan in vista del match. Zlatan Ibrahimovic è alla ricerca di un nuovo record.

Redazione Il Milanista

Manca sempre meno al match di Champions League tra Atletico Madrid e Milan. I rossoneri sono chiamati a realizzare un miracolo. Per la squadra di Pioli quella di domani sera è l’ultima occasione per poter vincere e sperare di continuare il cammino nell’Europa che conta. I diavoli occupano l’ultimo posto in classifica del gruppo B, con 1 solo punto – conquistato con il pareggio contro il Porto. La squadra spagnola invece si trova in terza posizione, con 4 punti. La seconda posizione dista 1 solo punto. Gli uomini di Pioli hanno una sola possibilità domani sera: vincere. In caso di vittoria (e di sconfitta dei portoghesi), i rossoneri tenterebbero il tutto per tutto nell’ultima gara contro il Liverpool. La qualificazione sembra davvero lontana, ma ancora non è detta l’ultima. Con una serie di combinazioni e un incrocio di risultati, il Milan potrebbe avere ancora una chance.

Il Milan dunque si gioca il tutto per tutto a Madrid, contro la squadra allenata da Simeone. Non sarà un gara semplice, con i colchoneros vogliosi di ottenere punti e passare il turno. Anche i numeri non sono dalla parte del Diavolo. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, gli spagnoli partono nettamente favoriti. La vittoria dell’Atletico è quotata a 1,60 rispetto al 5,50 degli ospiti. Il pareggio invece viene offerto a 4,00. Si prospetta una gara ricca di azioni e di gol, per questo la Combo Over + Goal è in quota a 2,10. A 7,50 è quotato un ribaltone, da non escludere perché già verificatosi nella partita d’andata.

Interessanti saranno anche le prestazioni e i numeri dei singoli giocatori. Luis Suárez è sempre stato decisivo con il Milan: in carriera ha collezionato 2 assist con l'Ajax e 1 gol lo scorso 28 settembre con l’Atletico. Un suo gol o assist è quotato a 1,44. Invece Zlatan Ibrahimovic non è mai riuscito a segnare agli Spagnoli. Un suo gol è quotato a 3,25. Chissà se domani sera sarà la volta buona per permettere allo svedese di sbloccare questo nuovo record.