Milan, niente rinnovo per Daniel Maldini: tornerà al Monza

Il figlio d'arte, in scadenza di contratto, non rinnoverà col Milan: il suo futuro sarà al Monza, squadra in cui ha giocato negli ultimi mesi

Lorenzo Focolari Redattore 25 giugno 2024 (modifica il 25 giugno 2024 | 09:33)

Il futuro di Daniel Maldini è lontano dal Milan. Come riferito da Gianluca Di Marzio, l'attaccante classe 2001, rientrato dal prestito al Monza, è in scadenza con il club rossonero e non rinnoverà il suo contratto.

Il figlio di Paolo quindi tornerà al Monza a parametro zero. Maldini aveva iniziato la scorsa stagione in prestito a Empoli, dove però aveva collezionato appena 7 presenze. A gennaio poi il trasferimento in biancorosso, fortemente voluto daGalliani.

In Brianza invece il classe 2001 ha trovato la sua dimensione, mettendo a referto 4 gol e 1 assist in 11 presenze. Ora per lui l'addio al Milan, come il papà: la sua carriera proseguirà con la squadra che lo ha lanciato in Serie A.