Niente conferenza stampa per Sarri in vista del Milan

Se vi aspettavate di trovare le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Milan vs Lazio vi sbagliavate, Sì, perchè il tecnico biancoceleste non comparirà in sala stampa e non risponderà alle domande che avrebbero voluto fargli i giornalisti.

Concentrazione sul campo per la Lazio in vista di domani — La Lazio nella giornata di oggi ha svolto la rifinitura in quel di Formello. Con più precisione stamattina. Nel pomeriggio, invece, con un charter privato hanno raggiunto Milano da Roma dove domani la banda di mister Sarri affronterà il Milan alle ore 18 allo stadio San Siro di Milano.

