Nasti: “Ho conosciuto Ibrahimovic, ma Icardi mi piace di più”

Marco Nasti, attaccante del Milan classe 2003 in prestito al Bari in Serie B. Intervistato nella trasmissione “A Tutto Campo” in onda sulle frequenze di TeleBari, il giovane rossonero ha parlato del momento della sua squadra (fresca di cambio in panchina da Mignani a Pasquale Marino), del suo rapporto con la famiglia e di quelli che sono i suo modelli sul campo.

FAMIGLIA: “Già da piccolo avevo sempre la palla in mano. Mio papà è tifoso del Napoli. Lui mi ha lasciato libero dicendo di pensare al mio futuro. Se non fossi diventato calciatore? Mi sarei concentrato sulla scuola. Mia madre mi ha portato per la prima volta a giocare a calcio perché ero irrequieto e non stavo mai fermo, ero un bambino vivace. Ai miei fratelli voglio un sacco di bene, il piccolino gioca nel Milan. Quando ci vediamo giochiamo ai videogiochi. Tengo molto alla mia famiglia, soffro un po’ la lontananza. Mi piace viaggiare, vorrei visitare tutto il mondo”.

MODELLI: “Ho conosciuto Ibrahimovic, non ha il mio stile di gioco ma mi piace molto. Mi piace di più Icardi. Sulla possibilità di giocare all’estero? Andrei più in Spagna che in Inghilterra, ma la Premier è sempre la Premier”.

