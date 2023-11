Il Milan ha deciso il suo nuovo numero 9: arriverà in estate

I rossoneri hanno deciso quello che sarà a tutti gli effetti il loro numero nove. Ecco di chi stiamo parlando e quando diventerà rossonero

Moncada e Furlani continuano a lavorare sul mercato sia in vista della sessione invernale che anche in vista di quella estiva. In queste ultime ore sta prendendo quota il nome di un calciatore davvero importante come Jonathan David. Il canadese è senza ombra di dubbio l'obiettivo numero 1 per l'attacco del Milan.

L'attaccante dal valore di circa 40 milioni di euro vuole fare un passo in avanti e trasferirsi dalla Ligue 1 per puntare a nuovi obiettivi. La Serie A sarebbe felicissima di accoglierlo ed ancora di più un club come il Milan che sa di aver bisogno di una nuova prima punta, visto che Olivier Giroud è forte ma non infinito.

Adesso non si può fare altro che attendere la prossima estate e capire se effettivamente i rossoneri affonderanno a tutti gli effetti questo colpo. L'idea è proprio quella che si possa trovare una quadra senza grossi problemi, visti anche i buoni rapporti tra le due parti chiamate in causa.

