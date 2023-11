Mercato, ora il Milan fa sul serio: “C’è un nome a sorpresa per gennaio” / News

Tra caselle ancora da riempire e nuove necessità spuntate nel corso di questa stagione, il Milan si appresta ad affrontare un'altra sessione di mercato - quella di gennaio - che porterà in dote parecchie novità. Come abbiamo ripetuto a più riprese, arriveranno vari volti nuovi durante la finestra invernale di calciomercato . Ma un colpo, il primo della lista, è stato praticamente già deciso: un difensore centrale che possa tamponare l'emergenza nel reparto arretrato, come confermato anche dallo stesso Pioli .

L'obiettivo è chiaro e il Milan avrebbe in mente due strade per centrarlo: o puntando su un difensore in scadenza di contratto nel 2024 - dunque a basso costo - oppure su un giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il cerchio dunque si stringe e stanno venendo fuori tanti possibili nomi. E uno, completamente a sorpresa, è spuntato proprio in queste ore: ecco tutti i dettagli <<<