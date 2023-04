Verso Napoli-Milan: il comunicato dei partenopei “è presente in gruppo”

Il Milan di Stefano Pioli esce imbattuto nella splendida sfida di andata dei quarti di Champions League contro il Napoli. A risolvere la partita è stato Ismael Bennacer. Il centrocampista rossonero ha beffato Meret con una conclusione secca, dopo un'azione magistrale di Brahim Diaz , il quale si è liberato in dribbling sulla metà campo. Martedì sera si giocherà però la seconda fase del match, questa volta però al Diego Armando Maradona. Entrambe le compagini vorranno dare il massimo per regalare ai tifosi uno storico passaggio alle semifinali.

Luciano Spalletti per l'attesissima sfida di ritorno, dovrà fare a meno di due perni fondamentali come Zambo Anguissa e Kim. Il primo è stato espulso nella sfida di andata, mentre il secondo era diffidato e dunque sarà costretto ad accomodarsi in tribuna. Stando alle ultime notizie, però, il tecnico partenopeo potrà tirare un sospiro di sollievo.

Nel corso della seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Training Center Victor Osimhen ha svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo. Discorso diverso per Giovanni Simeone, il quale ha svolto delle terapie. Difficilmente però vedremo il nigeriano in campo nel match di domani delle ore 15:00 contro il Verona. Il mister e lo staff opteranno senza alcun dubbio a preservarlo per l'attesissima sfida di martedì sera.