Milan, l’obiettivo a centrocampo sta per sfumare: c’è stato un sorpasso

La dirigenza rossonera è costantemente alla ricerca di giovani talenti di prospettiva che possano apportare al gruppo maggiore qualità. Maldini e Massara hanno la volontà di ingaggiare "le offerte" di mercato, ovvero quei calciatori che andranno in scadenza contrattuale o che la valutazione del loro cartellino non è eccessivamente spropositata.

IL NOME QUASI SFUMATO:

La coppia milanista ha messo nel mirino un profilo europeo che potrebbe andare a rinforzare con sostanza la metà campo del Milan. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista offensivo del Lione in scadenza di contratto a giugno. Il calciatore è accostato ai rossoneri da diverso tempo e può ricoprire più ruoli in mezzo al campo: dalla mezzala alla trequarti. Il talento ad Aouar di certo non gli manca e la possibilità di aggiudicarselo a parametro zero è ghiotta.