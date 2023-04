Mazzocchi: “Leao ti costringe a stare 90 minuti attento”

Intervistato dai microfoni di StarCasinò Sport, il terzino della Salernitana Pasquale “Pako” Mazzocchi ha parlato del percorso fatto in carriera, dell’esordio in Nazionale e di… Rafael Leao .

“Bisogna essere ossessionati, perché è l’ossessione, e cioè la forza di non mollare mai, che spesso ti salva nei momenti di difficoltà in cui pensi di lasciare tutto e tornare a casa. È tutta una questione di mentalità. Quando sei nelle categorie minori, che sono molto difficili, nelle giornate più negative il mio punto di riferimento è sempre stato la mia famiglia che, in questo, mi ha aiutato tanto, soprattutto i miei due fratelli maggiori. Ma anche il mio allenatore d’infanzia, Giuseppe Araimo, e altri come Serse Cosmi e Davide Nicola”.