MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Inter-Milan

E' terminata da pochi minuti la sfida Inter vs Milan , finale di Supercoppa Italiana . Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

La moviola di Inter-Milan

Minuto 13 - Intervento duro in scivolata di Calhanoglu su Musah, che resta a terra. Sozza non ravvisa il fallo, ma dalle immagine si vede il centrocampista nerazzurro che tocca leggermente il pallone ma che poi prende in pieno il centrocampista rossonero. La decisione corretta sarebbe stata fallo e giallo ai anni del turco.