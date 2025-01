Calciomercato, Rashford al Milan: poco fa l’annuncio improvviso! | News

In queste ore bollenti il Milan è diviso tra il derby di Supercoppa italiana contro l'Inter e le tantissime news di calciomercato che stanno circolando in ambiente rossonero. Effettivamente, parlando di mercato, di carne al fuoco ce n'è veramente parecchia. Il Diavolo infatti è impegnato su più fronti ed è attento a diverse situazioni molto calde. Da Dani Olmo a Marcus Rashford, passando anche per altri nomi e obiettivi di calciomercato in entrata del Milan per i quali sono arrivate proprio in queste ultime ore notizie decisamente rilevanti. Per questo motivo, come di consueto, noi abbiamo fatto il punto nella nostra consueta raffica di mercato rossonera, in cui parleremo proprio di questi argomenti uno dopo l'altro. Senza indugiare oltre quindi, iniziamo subito a leggere e sfogliare rapidamente la nostra raffica di news partendo dalla prima novità che riguarda Dani Olmo <<<