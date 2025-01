Inter-Milan, le pagelle di Crudeli: “Oddio non ci credooo!!! Tutti a casa!!!”

Iniziamo le pagelle della finale di Supercoppa italiana Inter-Milan con Maignan, come al solito uno dei leader dei rossoneri. Prima grande parata di Mike al 22' sulla staffilata di Dimarco. E, a parte qualche altro intervento sporadico di normale amministrazione, quella è stata anche l'unica volta che l'Inter ha impegnato il portiere del Milan nel primo tempo. Peccato che, proprio al tramonto della prima frazione, arrivi la stoccata di Lautaro Martinez sulla quale il portiere rossonero non può davvero nulla. E il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo: raddoppio immediato dell'Inter con Taremi e con Maignan incolpevole e impotente. Magic Mike invece si mette il mantello da supereroe all'86' minuto, andando a chiudere la porta a Taremi con una grandissima parata in uscita bassa. Intervento fenomenale che spiana la strada alla grandissima vittoria nel finale del Milan. VOTO: 7,5