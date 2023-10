MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Juventus

Vediamo insieme tutti gli episodi più controversi di Milan-Juventus, gara valida per la nona giornata di campionato

Si è appena conclusa la sfida tra Milan e Juventus , gara valida per la nona giornata di campionato. La partita è terminata 1-0 per i bianconeri, grazie al gol di Locatelli . Vediamo di seguito tutti gli episodi più controversi del match :

Minuto 40 - Thiaw si lascia scappare Kean sulla trequarti e lo stende prima che si possa involare verso la porta. Mariani estrae immediatamente il rosso per il tedesco. La distanza dalla porta e il posizionamento dei compagni rendono l'espulsione corretta e inevitabile, perché il difensore ferma un'azione molto pericolosa.

Minuto 71 - Gatti viene ammonito per un fallo su Leao. Il giallo è netto, ma soprattutto è solo l'ultimo di una serie: l'arbitro ha lasciato troppe libertà al difensore bianconero in tutto il match.

