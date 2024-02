Tuttosport: “Sala convoca Milan e Inter. San Siro, dentro o fuori”

L’edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sull’incontro che avverrà in settimana tra Sala e Milan e Inter

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata sul tema stadio e in particolare sul futuro di San Siro. Titola così questa mattina il giornale: “Sala convoca Milan e Inter: San Siro, dentro o fuori”. Si fa riferimento ovviamente alle parole del sindaco di Milan, Giuseppe Sala, che nei prossimi giorni ha in programma un incontro con i due club.

Questo vertice è essenziale per approfondire il discorso riguardante la ristrutturazione di San Siro, presentato mercoledì. Il numero uno della città di Milano si era già espresso in merito: "Convocherò prestissimo i club, ci incontreremo senz’altro la prossima settimana. Ci stiamo sentendo e i rapporti sono molto buoni. A questo punto sta alle società manifestare interesse o perlomeno studiare il dossier San Siro essendoci un vincolo che è quello se i lavori si possono fare senza chiudere lo stadio. Capisco anch’io che se non è così per loro è molto difficile ma se invece si possono fare può diventare più attraente anche per loro l’ipotesi".

Sala ha anche dichiarato: "Manderò una lettera al Milan, e per conoscenza all’Inter, come è stato fatto dopo la commissione comunale in cui è stata illustrata la proposta di ristrutturazione di San Siro. Era un atto dovuto perché a questo punto il Milan ha fatto un atto ufficiale, o perlomeno il Comune di San Donato l’ha fatto".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.