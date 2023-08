Milan, il Monza spinge per Colombo: cosa manca per chiudere

Il Milan , dopo la vittoria nella prima di campionato a Bologna , si prepara per l'esordio in casa, in programma sabato contro il Torino . Nel frattempo la società sta lavorando alle ultime operazioni di mercato .

In casa rossonera è viva la questione dell'attacco. Lorenzo Colombo infatti dovrebbe partire e su di lui ora la squadra più forte è il Monza , che sta per cedere Petagna ( qui le parole di Galliani ).

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan darà il via libera al prestito del classe 2002 solo quando avrà in mano il nuovo vice Giroud. E, parlando proprio di mercato in entrata, attenzione. Altro colpo in arrivo, Gianluca Di Marzio dà l'annuncio in diretta: "Il Milan vuole…" <<<