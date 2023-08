Galliani: “Milan? La prima mezz’ora molto bene, bella partita di Pulisic

Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni dei giornalisti a margine di un evento di presentazione del suo libro, "Le memorie di Adriano G.". L'ex Amministratore Delegato del Milan ha commentato l'esordio della squadra rossonera contro il Bologna : "Non ho visto tutta la partita, ma ho visto la prima mezz’ora e mi è sembrato molto molto bene ". Il migliore in campo: "Devo dire che ho visto Pulisic fare una bella partita . Ma non l’ho vista tutta".

Per quanto riguarda il Monza, c'è Petagna in uscita: "Con il Cagliari c’è una trattativa in corso, vediamo che cosa succede. Noi stiamo cercando una prima punta e un centrocampista centrale, non ci saranno altre operazioni. Muriel? Più no che sì".