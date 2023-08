Calciomercato Milan, Di Marzio dà l’annuncio in diretta: “Trattativa in corso”

Ci sarà da tenere l'attenzione ancora alta per quanto riguarda il Milan , che continua a lavorare per completare il proprio calciomercato con altre operazioni, sia in uscita che in entrata. Insomma, dopo tanti affari già conclusi, il mercato rossonero potrebbe riservare novità di rilievo anche negli ultimi giorni di agosto.

Da monitorare infatti anche la situazione relativa a Rade Krunic. Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha riferito: "Il Milan vuole sciogliere il nodo Krunic. Il giocatore spinge ancora per andare al Fenerbahce, è tentato da questa opportunità, ma non sono ancora arrivate offerte concrete. Il Milan le aspetta in tempi brevi, altrimenti non le accetterà". In altre parole: se Krunic deve andare via, bisogna trovare una quadra in fretta per permettere ai rossoneri di trovare un sostituto adeguato. Ma la novità più grossa per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan è un'altra ed è stata rivelata sempre da Gianluca Di Marzio in queste ultime ore <<<