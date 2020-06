Monza, Berlusconi: “Kakà era ad un passo da noi. Ci spero ancora…”

MILANO – Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘Il Cittadino’ ha parlato della promozione in Serie B appena ottenuta, svelando anche un sogno di mercato: “Allestiremo una squadra per puntare al vertice della Serie B per andare il prima possibile in A, ma la promozione dipende da tanti fattori, alcuni dei quali imprevedibili. L’acquisto del Monza è stato voluto da me e dalla mia famiglia, poi ovviamente Galliani ha avuto un ruolo importante perché è nato a Monza e da sempre tifa questa squadra. Quando ha intravisto la possibilità di acquistare la società me lo ha comunicato e io gli ho dato carta bianca per chiudere l’affare”.

MERCATO – “Kakà, Suso e Ibra sono stati tentati dal venire qui da noi. Il più vicino è stato Kakà, ma la cosa non si è poi realizzata per questioni personali. Tuttavia la pratica non è ancora del tutto archiviata, diciamo che ci spero ancora. Per la prossima stagione pensiamo a 4-5 innesti di qualità, anche se la cosa importante sarà continuare a perfezionare gli schemi e il gioco con mister Brocchi”.

