Montolivo: “Milan durato solo 15 minuti, non può bastare!”

Riccardo Montolivo ha commentato la prestazione di ieri del Milan, che ha perso per 3-1 contro il Borussia Dortmund

Ieri sera il Milan ha perso per 3-1 la sfida contro il Borussia Dortmund, mettendo a repentaglio la possibilità di passare il girone di Champions League. I rossoneri infatti devono sperare di vincere l’ultima partita contro il Newcastle, anche se potrebbe non bastare.

Per passare il turno infatti è necessario anche che la squadra tedesca batta il PSG. Si comprende bene come le possibilità dei rossoneri siano decisamente basse. Proprio della sconfitta degli uomini di Pioli ha parlato Riccardo Montolivo ai microfoni di Prime Video.

L’ex centrocampista ha commentato così la partita dei rossoneri : “È stata una prestazione matura quella del Dortmund, che stasera ha vinto meritatamente. Il Milan ha avuto un buon periodo nel primo tempo, ma solo per 10-15 minuti, e questo non basta”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.