Capello: “Al Milan è mancato Leao, lui fa la differenza”

Brutta serata ieri a San Siro per il Milan . La squadra rossonera ha perso 3-1 contro il Borussia Dortmund e ha messo in salita il cammino verso gli ottavi di finale di Champions League . Ora nell'ultimo turno i rossoneri dovranno vincere con il Newcastle e sperare nella sconfitta del PSG proprio con i tedeschi. Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha detto la sua sul Diavolo.

Le parole dell'ex allenatore rossonero

"E' mancato Leao, lui fa la differenza sempre durante la partita. Non sono mai riusciti a dribblare l'avversario. E poi i cambi che non c'erano: troppi infortunati a cui si è aggiunto Thiaw. Il Milan era sbilanciato in avanti e i giocatori del Borussia erano sempre in vantaggio".