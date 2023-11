Italiano torna sul match con il Milan: “Rabbia per occasioni non sfruttate”

In conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League, l'allenatore della Fiorentina è tornato sulla sconfitta contro il Milan

Ieri il Milanha perso in maniera netta contro il Borussia Dortmund, compromettendo le chance di qualificazioni agli ottavi di Champions League. Sabato sera invece i rossoneri avevano vinto 1-0 contro la Fiorentina. Anche contro i viola però la prestazione non era stata brillante. Oggi, in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Conference League, Vincenzo Italiano è tornato a parlare della partita di San Siro.