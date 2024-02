Montella: “Calhanoglu criticato troppo al Milan, quando in realtà…”

Vincenzo Montella è tornato a parlare del rendimento di Hakan Calhanoglu, criticando la sua gestione al Milan

Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del rendimento di Hakan Calhanoglu. L’allenatore ha lanciato una frecciatina al Milan, vecchia squadra del turco.

Sull’arrivo di Calhanoglu al Milan: “Quando è arrivato al Milan, lui veniva da sei mesi e più di inattività per una squalifica. Aveva grande voglia di recuperare, ma gli serviva ritmo. In Italia il campionato dà meno spazio e meno tempo quando giochi in attacco e lui in quel momento giocava da numero 10 ed era stato più complicato”.

Sul giocatore oggi: “Ora Calhanoglu gioca in una posizione diversa, la sua squadra funziona e riesce a ottimizzare le sue qualità. Anche lui è cresciuto molto come giocatore, come lettura della situazione: è sempre presente in campo, quando ha bisogno di velocizzare la situazione, ce la fa”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.