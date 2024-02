Capuano: “Colpito in negativo dal Milan. Pioli inascoltato, aveva il diritto…”

Giovanni Capuano ha commentato il mercato fin qui condotto dal Milan e il mancato arrivo di un difensore centrale

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Giovanni Capuano per parlare delle ultime ore di mercato. Ecco il suo commento sul colpo che lo intriga maggiormente: "Intriga molto cosa non è stato fatto, come il Milan che non ha dato a Pioli il difensore centrale che ha chiesto. Di solito lui non chiede pubblicamente le cose ma è da tre settimane che ne parla. Si poteva fare anche a un prezzo accettabile, vuol dire che a fine anno si dovrà valutare Pioli anche per questo”.

Sulla richiesta inascoltata di Pioli: “Credo che non sarà l'anno prossimo il tecnico del Milan e non è neanche scandaloso, visto che ha fatto già un ciclo importante e ha senso che il Milan volti pagina. Non credo che non si faccia il colpo perché si sa che Pioli a fine anno andrà via. Aveva il diritto però di giocarsi gli obiettivi di questa stagione con una difesa adeguata. Chi doveva fare qualcosa lo ha fatto, vedi Inter, Juventus, Roma, mi intriga Baldanzi, chi doveva fare tanto è il Napoli per i guai fatti e ha fatto bene, ma mi ha colpito il Milan in negativo".

Sul possibile arrivo di Conte al Milan a giugno: "Vedremo cosa succede in Premier, con l'addio di Klopp. A Conte stuzzica l'idea che è quello che vince i titoli nelle panchine più importanti d'Italia. Il Milan è stato l'unica in estate di avere il budget per fare mercato, quindi potrebbe esserci margine per costruire qualcosa di competitivo in Italia. Essere competitivi in Europa non è semplice, un allenatore top che prende il Milan sa che non può essere subito top in Europa ma che può essere competitivo per lo Scudetto".

