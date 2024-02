Ecco gli impegni del Milan Femminile di Corti in questo mese di febbraio

Andiamo a vedere il comunicato ufficiale del Milan in merito agli impegi delle rossonere in questo mese di febbraio

“Per le ragazze di Mister Corti il periodo in arrivo è determinante, perché sancirà già il termine della prima fase di Serie A. Dalla Fiorentina al Derby, PUMA House of Football incornicerà il verdetto: la speranza è di recuperare l'accesso alla Poule Scudetto, vincere e rimontare la sola via possibile”.