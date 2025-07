Modric si presenta al Milan: “Ho scelto il 14 come il Nazionale”

Il centrocampista croato Luka Modric ha parlato del suo arrivo al Milan. Sentiamo tutte le sue parole.....

In esclusiva a Milan TV ha parlato Luka Modric il quale ha detto: “Dico sempre che per me la cosa più importante è l’amore: l’amore per il gioco e per il calcio. Ce l’ho ancora, sento di avere questo fuoco ancora dentro di me. E’ questo che mi spinge. Poi c’è anche il fatto di lavorare bene, prepararsi per essere al massimo e vivere una vita sana. Non ci sono grandi segrete, ma per me quello che conta di più sono la passione e l’amore per il calcio”.

Sul numero 14

“Mi piace questo numero. So che al Milan il numero 10 è indossato da un grandissimo giocatore come Leao. Lui è il presente e il futuro del Milan. Visto che il 10 non era libero ho dovuto sceglierne un altro. Ho preso il 14 perchè mi piace, l’ho indossato anche in nazionale, all’inizo della mia carriera e al Tottenham. Ho portato, spero andrà bene anche qui”.