Milan, visite mediche per il giovane classe 2004 Boakye

La dirigenza rossonera, negli ultimi anni si è resa protagonista dell'acquisto di diversi giovani, che nel tempo si sono trasformati in veri e propri big. Gli esempi più palesi sono Rafael Leao e Theo Hernandez, ma ce ne sono anche altri, come Kalulu o Thiaw. Il Milan è sempre alla ricerca di talenti per il futuro. Come riportato da Luca Mainetti, i rossoneri sarebbero pronti con le visite mediche per il classe 2004 Kingsford Boakye.