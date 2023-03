Calciomercato Milan / Decisione presa su Leao: “A fine anno…” | News

1 di 2

Milan, gli ultimi aggiornamenti di mercato su Leao

Calciomercato Milan, news pesanti su Rafael Leao.

Il passaggio ai quarti di finale di Champions ha dato nuova linfa alle ambizioni del Milan, che sembrava potesse essere ridimensionato dalla sconfitta con la Fiorentina in campionato. La realtà è che il club meneghino può ancora dire la sua nella competizione europea più prestigiosa e nella Serie A, dove è in corsa per le posizioni dal secondo al quarto posto.

Per garantire un futuro luminoso al Diavolo, il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara, stanno facendo di tutto per provare a blindare uno dei gioielli della rosa rossonera. Stiamo parlando ovviamente di Leao, per il quale la dirigenza milanista si sarebbe spinta ad offrire 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. Praticamente quattro volte quello che percepisce attualmente il portoghese.

La Gazzetta dello Sport spiega che il discorso verrà approfondito solo alla fine dell'anno. I risultati sportivi, infatti, potrebbero aiutare il Milan a trattenere il proprio gioiello. Tuttavia la rosea sottolinea come in caso di mancato rinnovo (attuale scadenza 2024) si ascolteranno le offerte dei tanti club interessati all'ex Lille. In prima fila resta il Chelsea, che mantiene costanti i contatti con l'entourage del giocatore. Ma attenzione, perché ci sarebbe un'ulteriore soluzione plausibile per il futuro di Leao <<<