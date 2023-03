Designazione arbitrale per Milan-Salernitana a San Siro

I rossoneri vogliono confermare la vittoria dell'andata all'Arechi. Una Salernitana diversa rispetto allo scorso 4 gennaio quando sulla panchina del club campano c'era ancora Davide Nicola. Sotto la guida di Paulo Sousa i granata sembrano diversi. E il tecnico portoghese potrebbe anche recuperare alcune pedine come l'ex giallorosso Fazio che dovrebbe essere a disposizione per lunedì. Recuperati anche Maggiore, Mazzocchi e Dia. Troost-Ekong ancora out (ancora personalizzato per lui): potrebbe tornare dopo la sosta contro lo Spezia. A Milano dal 1' uno tra Bronn e Daniliuc. Invariate le scelte per i restanti ruoli. Sambia e Bradaric esterni, Crnigoj e Coulibaly interni. Candreva e Kastanos alle spalle dell'ex Milan Piatek. Tuttavia per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, il Cavalluccio a San Siro contro i rossoneri nei tre incontri fin qui disputati in due gare non è riuscito a mettere a segno nemmeno un gol. La squadra si affida a Sousa per sfatare questo tabù che la Salernitana si porta in eredità.