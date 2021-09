Milan-Venezia: la preview del match

Sul proprio sito internet il Milan ha pubblicato la preview del match di questa sera contro il Venezia di Zanetti

Redazione Il Milanista

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, la preview del match odierno dei rossoneri contro il Venezia. Ecco il comunicato

MILAN-VENEZIA: MATCH PREVIEW

Tutto sul turno infrasettimanale in programma questa sera a San Siro

Chiusa la settimana dei big match con le sfide a Lazio, Liverpool e Juventus, in casa rossonera arriva il primo turno infrasettimanale della Serie A 2021/22: l'avversaria è una neopromossa che in estate ha ritrovato la massima serie dopo quasi 20 anni d'assenza. Attenzione, però, a sottovalutare un Venezia che si presenterà a San Siro desideroso di riscattare il ko contro lo Spezia dell'ultimo turno: per il Milan è una sfida insidiosa, da vincere per confermarsi nei piani alti della classifica. Una partita che vi andiamo a presentare con la nostra Preview.

QUI MILANELLO

Pur forte del terzo posto in classifica, il Milan si presenta al match di questa sera con una situazione sicuramente problematica dal punto di vista degli infortunati: alle tante indisponibilità maturate negli scorsi giorni si è aggiunta, durante la sfida contro la Juventus, quella di Simon Kjær che non sarà della partita. Al posto del centrale danese possibile una chance dal primo minuto per Matteo Gabbia mentre Pierre Kalulu, che ha ben figurato allo Stadium, potrebbe prendersi la maglia da titolare sulla destra.

Le assenze si registrano in pressoché tutti i reparti: Calabria in difesa, Bakayoko, Krunić e Messias a centrocampo, Ibrahimović e Giroud in attacco e Plizzari in porta. Ante Rebić verrà dunque confermato come unica punta centrale. Da capire anche se vi sarà spazio per un possibile turnover, dati i tanti impegni che attendono i rossoneri nelle prossime settimane: in questo caso occhio a Ballo-Touré, Bennacer e Florenzi, oltre al possibile esordio in rossonero - anche a partita in corso - di Pietro Pellegri.

Dopo la partita dello Stadium, Mister Stefano Pioli ha presentato così i prossimi due impegni di campionato, tra cui la sfida ai lagunari: "Adesso arrivano le sfide più difficili da affrontare. Dopo una settimana così delicata dal punto di vista del prestigio degli avversari abbiamo due partite complicate, in cui dovremo dimostrare di essere diventati una grande squadra".

QUI VENEZIA

Quella di San Siro per i lagunari sarà la quarta trasferta nelle prime cinque giornate: un calendario "obbligato" dai lavori di ammodernamento dello Stadio Penzo, inaugurato nello scorso fine settimana contro lo Spezia. Un inizio di stagione difficile, quindi, per il Venezia di Paolo Zanetti, che oltre all'importante successo maturato sul campo dell'Empoli ha raccolto solo sconfitte sino a qui contro Napoli, Udinese e lo stesso Spezia.

Nessun squalificato tra i neroverdi, con il belga Heymans che si trova però in diffida. La squadra è cambiata molto dopo la promozione in A conquistata nella scorsa stagione: nelle prime giornate i punti fissi sono stati la coppia Ceccaroni-Caldara al centro della difesa, in regia con l'italo-americano Busio e in attacco con la versatilità del duo Johnsen-Okereke in appoggio alla punta centrale, il francese Henry. Importante anche il contributo di Aramu, grande protagonista della scorsa Serie B con 10 gol e 6 assist.

Nonostante l'inizio difficile, però, i lagunari sono pronti a dare battaglia nel palcoscenico di San Siro: "Adesso andiamo a Milano e dobbiamo portare a casa punti", le parole di Pietro Ceccaroni, in gol domenica contro lo Spezia. "Il livello si è alzato e dobbiamo abituarci a questo. Il campionato non ci aspetta e dobbiamo assolutamente amalgamare i vecchi e i nuovi, ma ci faremo trovare pronti". Sulla stessa lunghezza d'onda Mister Paolo Zanetti: "Sarà molto difficile, ma tutte le partite in Serie A saranno difficili. Conterà quello che dimostreremo di essere in campo".