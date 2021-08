Ufficiale, Mattia Caldara passa in prestito al Venezia

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Milan, che ha reso noto di aver ceduto Caldara in prestito al Venezia.

Redazione Il Milanista

Non solo mercato in entrata per il Milan, nonostante siano ore calde per portare a Milano alcuni nuovi acquisti. La società rossonera ha necessità di portare a termine alcune cessioni, e dopo aver salutato Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Diego Laxalt oggi è stato il giorno di Mattia Caldara. Il difensore, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito con la maglia dell'Atalanta, ha lasciato nuovamente Milanello per trasferirsi alla corte del neo promosso Venezia di mister Paolo Zanetti. Nonostante l'interesse di Torino e Sampdoria, i lagunari sono riusciti a spuntarla e ad assicurarsi il centrale italiano. La trattativa tra i due club si è conclusa in prestito con diritto di riscatto legato a determinate condizioni.

Caldara lascia quindi nuovamente il Milan, un percorso sfortunato il suo in rossonero che lo ha visto spesso vittima di numerosi infortuni. Problemi fisici che non gli hanno dato la possibilità di imporsi con la maglia del Diavolo e che ne hanno rallentato sicuramente la sua esplosione. Ora una nuova possibilità in una squadra che ha certamente bisogno di leader e calciatori importanti. Caldara, dopo aver vissuto negli spogliatoii di Atalanta, Juventus e Milan può essere sicuramente l'uomo giusto per portare al Venezia l'esperienza di cui ha bisogno.

Il comunicato del Milan

"COMUNICATO UFFICIALE: MATTIA CALDARA

Il calciatore si trasferisce al Venezia a titolo temporaneo con diritto di opzione

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara al Venezia FC.

Il Club augura a Mattia le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva.