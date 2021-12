Milan, Zaccardo: “Ibrahimovic non decide le partite da solo”

Dopo il pareggio con l'Udinese, Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole.

A Udine il Milan non va oltre il pareggio. Al gol di Beto risponde il solito Zlatan Ibrahimovic, con un gran gol in mezza rovesciata nei minuti di recupero. Non è stata una delle migliori prestazioni della squadra di Pioli. Probabilmente non era ancora stata digerita la batosta subita in Champions League. Dopo la gara della Dacia Arena, è intervenuto ai microfoni di "Milan TV" Cristian Zaccardo, che ha analizzato la situazione in casa Milan.