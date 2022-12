Milan, tutti innamorati del baby Camarda: conosciamo meglio il 14enne

I tifosi rossoneri sono già pazzi di Francesco Camarda, un gioiellino del settore giovanile del Milan che ha soli 14 anni

Redazione Il Milanista

Non è un segreto ormai che il settore giovanile del Milansforna talenti. Tra i giocatori più promettenti che attualmente giocano con i rossoneri c’è Francesco Camarda. Il giovane non ha ancora compiuto 15 anni (li farà il prossimo 10 marzo), ma da molti viene già indicato come l’attaccante del futuro. Il giocatore classe 2008 ha preso parte a più di 100 presenze con la maglia rossonera nelle giovanili, segnando oltre 500 gol. Numeri impressionanti per il giovane talento che ha dimostrato di avere forza e personalità.

Il giocatore ha Kakà come idolo, oltre la possibilità di vedere da vicino dei campioni come Ibrahimovic e Giroud. Ignazio Abate, allenatore della Primavera, ha deciso di convocarlo per l’amichevole contro la Solbiatese. Proprio in questa partita Camarda si è messo in mostra con una doppietta. In molti lo considerano il futuro del calcio italiano, tanto che su Twitter c’è già chi scrive: “Basta con Messi o Cristiano Ronaldo. Adesso è tempo di decidere se stare dalla parte di Mbappè o Haaland o Camarda”.

A livello giovanile si vedono pochissimi talenti come Camarda, che ha segnato nelle partite più belle del Milan Under 25. Suo il gol vittoria nella finale scudetto contro la Fiorentina, vinto nello scorso giugno. Il giocatore milita anche in Nazionale, dove è reduce dalla conquista del Torneo di Sviluppo Uefa contro il Portogallo. La settimana scorsa è sceso in campo anche con l’Under 16 nell’amichevole contro l’Austria. I tifosi rossoneri hanno grandi aspettative e sperano di avere in casa il bomber del futuro.