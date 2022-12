Mercato Milan / Natale col botto: Maldini prepara il colpaccio! | News

Il Natale è arrivato e Stefano Pioli spera che sotto l'albero del Milan ci possa essere qualche regalo di mercato anche per lui. Diciamocelo, qualche rinforzo farebbe comodo di certo. Un portiere , magari, alla luce delle condizioni di Mike Maignan . E poi? Da quanto si percepisce in ambiente rossonero, uno dei grandi desideri di calciomercato di mister Pioli sarebbe un esterno destro d'attacco che possa aggiungere tanta qualità in quel reparto.

Insomma, vorrebbe fare uno step in più rispetto a Saelemaekers e Messias. Maldini potrebbe esaudire questo desiderio già a gennaio? Forse, non possiamo escluderlo a priori. Sicuramente però - se non a gennaio - un nuovo esterno di grandissimo spessore arriverà in estate. Proprio per questo sulla lista di mercato del Milan ci sono già tanti grossi obiettivi, alcuni dei quali potrebbero fare davvero la differenza: ecco di chi stiamo parlando <<<