Milan, chi viene e chi (se na) va. I progetti per giugno dei rossoneri

Maldini e Massara devono sciogliere il nodo cessioni. In primis si pensa alla destinazione per Bakayoko. Ma ci sono altri nomi sul tavolo

Redazione Il Milanista

I rossoneri lavorano sul mercato e soprattutto si riflette sul da farsi in ottica cessioni. Diversi i nomi che potrebbero lasciare Milanonei prossimi mesi per sfoltire un po' i ranghi. Secondo CM.com c'è già qualcuno con le valigie pronte per gennaio. Tra i giocatori fuori dal progetto di Pioli e della società il primo è il centrocampista Timoué Bakayoko. Il francese non è mai entrato nel cuore del mister e in quei pochi minuti che ha disputato non ha mai convinto. Una possibile destinazione potrebbe essere l'Adana Demirspor. Ma ancora non ci sono certezze.

L'altro nome che circola per Via Aldo Rossi è poi quello di Yacine Adli. Nelle amichevoli delle scorse settimane è stato impiegato da Pioli e le impressioni sono state positive. Il francese acquistato dal Bordeaux nella scorsa stagione non però ha praticamente mai giocato. La dirigenza non esclude una sua possibile cessione (anche in prestito) già a gennaio. Il 21enne si impegna ma è molto difficile che Pioli possa concedergli più spazio. Lo vede come trequartista e prima di lui ci sono altri giocatori (come ad esempio Brahim Díaz). Per Adli ci sarebbe l'interesse della Sampdoria e della Cremonese.

Un addio certo è quello dell'estremo difensore romeno Tatarusanu. Al suo posto arriverà Marco Sportiello dall'Atalanta. Sull'americano Dest invece -dopo una bella prova in Qatar- gravano i 20 milioni che il Barcellona chiede per i suo riscatto. Una cifra non trascurabile. Il Milan sarà disposto ad investire questa somma per lui? Il destino è nelle sue mani e se farà bene in questa seconda parte di stagione non è escluso che Maldini e Massara lo vogliano trattenere in rossonero. Infine il tema Marko Lazetic: vista l'emergenza in attacco che sta vivendo Pioli non è escluso che il giovane possa restare. Junior Messias e Aster Vranckx dovrebbero rimanere al Milan ma su di loro ci sono alcuni dubbi da sciogliere...