Milan, tutti gli impegni del mese di ottobre

Ecco tutti gli impegni del club rossonero per il mese di ottobre: dalle prime squadre, maschili e femminili, alla Primavera

Sarà il campionato, con cinque gare, la parentesi più ampia per il Milan di Pioli a ottobre. Il nuovo mese verrà aperto e chiuso dai big match in trasferta contro Atalanta e Roma; in mezzo la terza giornata di Champions League, a Porto, il giro di boa del girone che potrebbe già indirizzare il cammino europeo. Da segnalare la seconda sosta stagionale per le Nazionali: dopo Bergamo, il Diavolo godrà di un weekend di pausa. Ecco il calendario nel dettaglio: