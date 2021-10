Verso Atalanta-Milan, le probabili formazioni della gara di Bergamo

Torna in campo domenica sera il Milan, che affronterà l'Atalanta di Gasperini in trasferta. Ecco le probabili formazioni

Dopo l'Atletico Madrid in casa, l'Atalanta a Bergamo. Il calendario del campionato riserva alla squadra rossonera un nuovo difficilissimo impegno, un altro scontro diretto dopo quelli con la Lazio e la Juventus. Il tutto prima della nuova sosta per le nazionali. Stefano Pioli deve fare come al solito la conta degli assenti, ma non ci sono soltanto brutte notizie per il Diavolo. E' vero che Florenzi non prenderà parte alla partita con la Dea e dovrà stare fermo un mese: l'esterno dopo il consulto con il professor Mariani ha deciso di operarsi al ginocchio, un mese di stop per poi tornare a disposizione. Pioli però per la gara di domenica dovrebbe aver recuperato Brahim Diaz, uscito malconcio dopo la partita con gli spagnoli, ma non solo. Perché Anche Simon Kjaer dovrebbe prendere parte alla trasferta di Bergamo, così come ci sono chance anche per Junior Messias, in lizza per la prima convocazione stagionale con la sua nuova squadra.