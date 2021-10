Milan VS Torino: Giroud MVP e i numeri del match

Ecco i comunicati del Milan sul MVP della sfida contro il Torino di ieri sera e il report sulle statistiche della partita

Redazione Il Milanista

Il Milan ieri sera è scesa in campo contro il Torino per la 10a giornata di Serie A. Una match non facile per i rossoneri che si sono imposti per 1 a 0, grazie alla rete al 14esimo del primo tempo di Olivier Giroud, al quarto centro in campionato.

Il campione del Mondo in Russia 2018 ed ex Chelsea, che sembrerebbe aver anche sfatato la maledizione della numero 9, è stato eletto MVP della partita. A riportare la notizia è il sito del club di via Aldo Rossi, acmilan.com. Ecco il comunicato.

GIROUD MVP DI MILAN-TORINO

Olivier vince il testa a testa con Tomori: è lui il migliore della sfida di San Siro

Non c'è due senza tre: dopo Cagliari e Hellas Verona, Olivier Giroud conferma il suo grande feeling con San Siro anche contro il Torino. È l'attaccante francese, al quarto gol stagionale, il prescelto dai tifosi rossoneri come migliore in campo al termine della vittoria di misura contro i granata: Giroud ha preceduto di misura Tomori con il 39% delle preferenze, con Tonali a completare il podio al terzo posto.

Un bel riconoscimento, che arriva al termine di una serata in cui il campione del mondo è diventato il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a segnare almeno un gol in tutte le sue prime tre presenze a San Siro con la maglia del Milan. Una rete - colpo sotto ravvicinato sull'assist di Krunić - da vero rapace d'area, in una partita di grande generosità e sacrificio per i compagni, come testimoniato dalle 4 sponde giocate. Bravo Oli!

I numeri del match

Sempre il sito dei rossoneri ha pubblicato i numeri e i dati della partita di San Siro:

MILAN-TORINO: I NUMERI DELLA GARA

Ecco le otto statistiche prodotte dalla sfida contro i granata

Una vittoria preziosissima, arrivata al termine di una gara dal tono agonistico elevato. Il gol di Giroud nel primo tempo, regala al Milan l'1-0 che vale la sesta vittoria consecutiva in campionato. Una sfida che riviviamo attraverso queste 8 curiosità:

1- Il Milan ha vinto nove delle prime 10 gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1954/55 con Béla Guttmann alla guida (9V, 1N).

2- I rossoneri hanno vinto le ultime cinque partite interne di Serie A: Stefano Pioli è il primo allenatore rossonero ad ottenere cinque successi consecutivi in casa nella competizione da Clarence Seedorf nel 2014.

3- Olivier Giroud è solo il secondo giocatore del Milan nell'era dei tre punti a vittoria a segnare in tutte le sue prime tre presenze casalinghe di Serie A, dopo Mario Balotelli nel 2013.

4- Tutti i quattro gol segnati dall'attaccanti francese in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe.

5- Era da maggio, sempre contro il Torino, che Rade Krunić non partecipava attivamente a un gol in Serie A (assist questa sera).

6- Era da aprile 2017 che Ciprian Tatarusanu non manteneva la porta inviolata in una partita di Serie A.

7- Il Milan ha segnato 11 gol nel primo tempo in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.

8- Quella di stasera è stata la 50ª presenza di Sandro Tonali con la maglia del Milan in tutte le competizioni.