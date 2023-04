Milan, dopo Thiaw pronto un nuovo colpo dalla Bundesliga

Il Milan questa sera scenderà in campo nella splendida cornice del San Siro per una delle sfide più importanti dell'era moderna dei rossoneri

IlMilan questa sera scenderà in campo nella splendida cornice del San Siro per una delle sfide più importanti dell'era moderna dei rossoneri. Leao e compagni infatti si giocheranno l'accesso alla semifinale di Champions League nel doppio confronto con il Napoli. Ma nel frattempo la dirigenza del Milan inizia a programmare i primi colpi in ottica futura. L’obiettivo primario di Massara e Maldini resta quello di trovare giovani calciatori internazionali, dotati di qualità tecniche indiscutibili pronti al salto di qualità nel giro di pochi mesi.