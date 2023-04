Milan, stasera c’è il Napoli: l’analisi del meccanismo di Spalletti

Marchio di fabbrica delle squadre allenate da Luciano Spalletti è il ribaltamento veloce del fronte del gioco, sfruttando al massimo le qualità in fase di pressing dei propri giocatori come Stanislav Lobotka, Frank Zambo Anguissa e Piotr Zieliński, abili nel recuperare la palla in fase offensiva e innescare chi come Khvicha Kvaratskhelia o Matteo Politano è capace di creare superiorità numerica attraverso i dribbling, premiando gli inserimenti in area delle mezzali e del centravanti. A riprova di questo tipo di tendenza, gli Azzurri hanno realizzato ben cinque gol in seguito a un recupero offensivo in questa edizione della Champions League, primato nella competizione condiviso con il Benfica. In generale, la formazione partenopea ha dimostrato di essere una delle compagini più temibili e in forma in questa campagna europea: è infatti la squadra che vanta il miglior attacco di questa Champions League con 25 gol, mentre solo il Bayern Monaco (otto) ha vinto più partite degli azzurri finora nella competizione (sette).