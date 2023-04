Milan, stasera sfida al Napoli: ecco quali sono le armi degli azzurri

Nonostante non abbia preso parte a nessun gol nelle ultime due presenze contando tutte le competizioni, il giocatore più temibile e decisivo tra le fila azzurre rimane Khvicha Kvaratskhelia . Il classe 2001, autore di una stagione strepitosa, ha messo a segno due reti e fornito quattro assist in questa edizione della Champions League , risultando il più giovane tra chi conta almeno sei coinvolgimenti a rete in questo torneo.

Oltre al georgiano, la difesa rossonera dovrà fare i conti con Giacomo Raspadori, che dovrebbe prendere il posto al centro dell'attacco partenopeo di Victor Osimhen: l'attaccante italiano, con quattro gol alla stagione d'esordio in Champions League, è uno dei quattro capocannonieri del Napoli nella competizione insieme a Piotr Zieliński, Giovanni Simeone e Victor Osimhen. Ha già realizzato due reti in sei sfide contro i rossoneri in carriera, segnando la prima delle sue tre doppiette in Serie A, il 21 aprile 2021 con la maglia del Sassuolo proprio al Meazza".