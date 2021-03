Milan su Senesi. Ma c’è un problema…

MILANO – In vista della prossima stagione Maldini e Massara stanno valutando la conferma di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è arrivato a gennaio dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Una cifra che il duo mercato rossonero proverà a ridurre, ma i Blues difficilmente faranno sconti sul cartellino del classe ’97.

Ma bisogna considerare che, con ogni probabilità, il Milan giocherà la prossima Champions League e, oltre all’anglo-canadese servirà un altro centrale. Anche perché il capitano Alessio Romagnoli potrebbe lasciare essere ceduto in estate. Il rinnovo del portodanzese è in scadenza nel 2022 e al momento non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo.

Il duo mercato rossonero proprio per onorare al meglio la competizione europea sta valutando alcuni profili per la difesa. Tra questi emerge l’argentino 23enne Marcos Senesi del Feyenoord . Il club olandese si era assicurata le sue prestazioni versando, nel 2019, 7 milioni di euro nelle casse del San Lorenzo. Ora il club di Rotterdam sta seriamente valutando l’idea di cederlo e mettere a bilancio, visto anche il buon rendimento del classe ’97, un’importante plusvalenza.

Senesi piace ma…

Marcos Senesi piace molto a Maldini e Massara, ma difficilmente il duo mercato rossonero riuscirò a portare l’argentino all’ombra del Duomo. Infatti il classe ’97, secondo quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un altro club pronto ad accaparrarsi le prestazioni del classe ’97. Si tratterebbe di un club di Serie A pronto a fare uno sgambetto al Milan.

Senesi, infatti, sarebbe a un passo dal Napoli con de Laurentiis pronto a staccare un assegno da 15 milioni di euro, nonostante il Feyenoord continui a chiedere 20 milioni.