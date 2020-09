Notizie Milan – Idea Marcos Senesi per la fascia sinistra

MILANO – Il Milan continua ad essere sempre più attivo sul mercato! Oggi ci sarà la firma del nuovo acquisto Sandro Tonali e, nel frattempo, la dirigenza rossonera prosegue nelle sue trattative, sia in entrata che in uscita. Quelle più importanti, per il momento, sembrano quelle per Bakayoko del Chelsea e per Lucas Paquetà, rientrato negli interessi del Lione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un altro nome in uscita sembra essere quello di Diego Laxalt. La dirigenza, infatti, vuole trovare una sistemazione al terzino uruguayano, ormai fuori dal progetto di mister Pioli, in modo da potersi muovere anche su altri obiettivi. Stando sempre al quotidiano sportivo, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Marcos Senesi, terzino argentino di proprietà del Feyenord. Classe 1997, il giovane giocatore è cresciuto nel San Lorenzo e potrebbe essere un obiettivo per rinforzare gli esterni.